Появились новые подробности удара россиян по Хмельницкой области

Российские оккупанты атаковали объекты Хмельницкой области. Один из них — военный.

В ночь на 29 мая российские оккупанты атаковали аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области.

Детали об ударе врага по военному объекту в регионе рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

"Да, удар там произошел, аэродром Староконстантинов. Есть там определенные повреждения. Не можем мы объявлять все детали. Пожар локализовали, думаю, что там все восстановят и все будет работать", — ответил он.

По словам Игната, больше данных пока не будут разглашать, поскольку происходящее на военных объектах "не публично для того, чтобы враг не делал определенных выводов".

Ранее Хмельницкая ОВА сообщила о российском ударе по объектам в регионе, один из которых – военный.

"Выведены из строя пять летательных аппаратов. Начаты восстановительные работы взлетно-посадочной полосы", — сообщили в областной военной администрации, не уточнив, о каких именно летательных аппаратах идет речь.

Напомним, в ночь на 29 мая Россия совершила массированную атаку на Украину. Силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 дронов-камикадзе.