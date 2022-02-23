Появились новые спутниковые снимки, на которых видно стягивание войск к украинской границе в Беларуси (фото)

Появились новые спутниковые снимки, на которых видно стягивание войск к украинской границе в Беларуси (фото)

В то же время, в России также замечены транспортеры тяжелой техники.

Новые спутниковые снимки, обнародованные Maxar Technologies, показывают, что более 100 единиц военной техники и десятки военных палаток появились на юге Беларуси вблизи границы с Украиной.

Об этом пишет Reuters.

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На снимках также видно, что на военном гарнизоне на западе России у границы с Украиной появился новый полевой госпиталь.

Как сообщает Maxar, недалеко от границы с Украиной на западе России были замечены транспортеры тяжелой техники, которые используются для перемещения танков, артиллерии и другой тяжелой техники.

Кроме того, по информации Maxar, количество войск значительно выросло.

Maxar

Напомним, в Украине 23 февраля начинается призыв резервистов на военную службу в особый период по приказу президента Владимира Зеленского.

Обращение президента: Зеленский подписал указ о призыве резервистов

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