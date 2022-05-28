Появились новые спутниковые снимки разрушений в Попасной и Лимане (фото)

Компания Maxar Technologies показала новые спутниковые снимки вражеской техники вблизи Лимана.
На кадрах по боям на Донбассе видны разрушения в Попасной и близ Лимана.
Соответствующие снимки Maxar Technologies показали в Twitter.
На кадрах из Попасной видны значительные разрушения домов и инфраструктуры в результате обстрелов. Также можно увидеть воронки от артиллерийских снарядов.
На других снимках заметны последствия обстрелов в городе Колодез, расположенном в 11 км к северо-востоку от Лимана. Оккупанты пытаются закрепиться в этом районе, поэтому разместили технику прямо рядом с домами.
Отметим, россияне обстреливают населенные пункты почти по всем направлениям. Для этого по гражданской инфраструктуре они бьют из артиллерии и минометов. Так, на Лиманском направлении оккупанты пытаются вытеснить украинские подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск.
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