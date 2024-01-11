Появились первые доказательства, что Россия ударила по Украине ракетой Северной Кореи — генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что Россия уже использовала на войне против Украины ракеты из Северной Кореи.

Об этом Костин рассказал в эфире "Суспільне. Спротив".

"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", — сказал чиновник.

Костин добавил, что такие же выводы у военных экспертов из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора. Эксперты также были на месте обстрела и производили предварительный осмотр и анализ частей ракеты. Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.

"Мы также работаем над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак на Харьковщине и Одесщине", — сказал Андрей Костин.

Напомним, тайваньский эксперт Джух-Шян Шеу в интервью ТСН.ua рассказал, что Северная Корея таки снабжает России оружием. Это происходит непосредственно, без участия Китая. Однако сам Китай тоже оказывает РФ определенную помощь, в частности, запчасти и электронику.

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