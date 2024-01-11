Появились первые доказательства, что Россия ударила по Украине ракетой Северной Кореи — генпрокурор

Россия 2 января ударила по Харькову ракетой КНДР. Уже появились соответствующие доказательства.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подтвердил, что Россия уже использовала на войне против Украины ракеты из Северной Кореи.
Об этом Костин рассказал в эфире "Суспільне. Спротив".
"Что касается Северной Кореи, то на днях мы получили первые доказательства использования армией РФ ракет, изготовленных в этой стране. Результаты предварительной научно-технической экспертизы подтверждают, что выпущенная 2 января по центральной части Харькова ракета является ракетой малой дальности, разработанной Северной Кореей", — сказал чиновник.
Костин добавил, что такие же выводы у военных экспертов из межведомственной рабочей группы при Офисе генпрокурора. Эксперты также были на месте обстрела и производили предварительный осмотр и анализ частей ракеты. Сейчас идет комплексная комиссионная экспертиза, которая должна окончательно подтвердить этот факт.
"Мы также работаем над обнаружением других фрагментов боеприпасов, обнаруженных на местах недавних атак на Харьковщине и Одесщине", — сказал Андрей Костин.
Напомним, тайваньский эксперт Джух-Шян Шеу в интервью ТСН.ua рассказал, что Северная Корея таки снабжает России оружием. Это происходит непосредственно, без участия Китая. Однако сам Китай тоже оказывает РФ определенную помощь, в частности, запчасти и электронику.
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