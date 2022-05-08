Появились подробности последствий вчерашних обстрелов в Одесской области (фото)

В результате обстрела существенные повреждения получила критическая инфраструктура, часть населенных пунктов осталась без электро- и водоснабжения.

По данным следствия, 7 мая 2022 года российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктур в Киевском и Малиновском районах Одессы.

В результате атак оккупантов указанные объекты претерпели существенные разрушения.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Взрывной волной повреждено около 250 квартир мирных жителей в жилом доме рядом с местом происшествия в Киевском районе Одессы. Пострадавших нет.

Кроме того, ночью против 8 мая вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетные обстрелы объектов инфраструктуры в Болградском и Одесском районах Одесщины. Существенные повреждения получила критическая инфраструктура Болградского района, часть населенных пунктов осталась без электро-, и водоснабжения. Жертв и пострадавших нет.

В результате обстрела Одесского района трое мирных жителей госпитализированы в больницу с ранениями, погибших нет. Повреждения получили частные дома (выбиты окна, двери, разрушен фасад зданий и автомобили).

Также, 6 мая 2022 года в результате вражеских атак был поврежден частный дом на территории Беляевской громады. Повреждены окна и кровля здания. Пострадавших нет.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской и Малиновской окружных прокуратур г. Одессы, Болградской, Доброславской и Беляевской окружных прокуратур Одесской области начаты досудебные расследования по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 8 мая в Одессе снова раздались взрывы. Как сообщают местные жители, взрывов было несколько.

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