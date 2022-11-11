Появились спутниковые фото разрушенных переправ оккупантов на Херсонщине: повреждена и плотина ГЭС

Все переправы были разрушены после бегства захватчиков на левый берег Днепра.

В Сети опубликованы спутниковые фото разрушенных мостов и переправ оккупантов в Херсонской области, сделанные утром 11 ноября.

Соответствующие снимки выложил журналист New York Times Кристиан Триберт.

На опубликованных изображениях заметны ощутимые повреждения нескольких мостов и плотины Каховской ГЭС после отступления российских войск из Херсона на левый берег Днепра.

Фото с Twitter-страницы журналиста Кристиана Триберта

Антоновский автомобильный мост взорвали перед рассветом после отступления большинства вражеских сил и перед заходом в Херсон Сил обороны Украины. Заметим, что этот мост являлся главной переправой россиян через реку Днепр.

В этот же день ранним утром был разрушен и Антоновский железнодорожный мост. Это тоже произошло после отступления российской армии на левобережье.

Фото с Twitter-страницы журналиста Кристиана Триберта

Фото с Twitter-страницы журналиста Кристиана Триберта

Фото с Twitter-страницы журналиста Кристиана Триберта

Фото с Twitter-страницы журналиста Кристиана Триберта

На дамбе Каховской ГЭС тоже зафиксированы значительные повреждения. Там оккупанты разрушили шлюзовые затворы и автомобильный мост в нескольких местах.

Фото с Twitter-страницы журналиста Кристиана Триберта

Фото с Twitter-страницы журналиста Кристиана Триберта

Напомним, в ночь на 11 ноября в Херсоне и области раздавались взрывы, были слышны автоматные очереди и сообщалось о "прилетах" по Антоновскому мосту и якобы Каховской ГЭС.

Тогда же стало известно, что российские войска бегут из Херсона на левый берег на моторных лодках.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщал, что убегая, оккупанты подрывают мосты.

Уже днем 11 ноября стало известно, что захватчики сбежали из Херсона и город возвращается под контроль Украины.

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