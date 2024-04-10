Этот завод — единственное предприятие на территории РФ, которое производит ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации.

Появились спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области, который ремонтирует ракеты, которые Россия запускает по украинской территории с истребителей и боевых вертолетов.

Их в среду, 10 апреля, опубликовали журналисты проекта "Схемы".

Спутник Planet Labs зафиксировал повреждение здания 711-го авиационного завода в городе Борисоглебск Воронежской области, более чем в 300 км от границы территорий, контролируемых Украиной. На снимке видны повреждения одного из корпусов на территории завода. В результате удара в здании обрушилась крыша.

"Этот завод — единственное предприятие на территории РФ, осуществляющее ремонт всей номенклатуры ракет, находящихся на вооружении фронтовой авиации, а также ремонт наземных средств связи и радиотехнического обеспечения полетов", — пояснил в комментарии "Схемам" авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

"Схемы" показали спутниковые снимки последствий удара по авиазаводу в Воронежской области. Фото: Telegram "Схемы"

В качестве примера авиаэксперт привел типы ракет Р-73, РВВ-АЭ, Х-25 и Р-27, которые, в частности, используют для атак по украинской территории российские вертолеты Ми-24 и Ка-52, а также истребители Су-24, Су -25 и Су-34.

Напомним, беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр в Воронежской области РФ в ночь на 9 апреля.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил удар беспилотниками.

Читайте ведущие новости дня: