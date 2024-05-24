Появились спутниковые снимки поврежденных самолетов РФ на аэродроме Кущевск: фото

Украинские дроны нанесли удар по российским истребителям на аэродроме в Краснодарском крае.

Появились свежие спутниковые снимки, свидетельствующие о повреждении по меньшей мере двух российских истребителей типа Су на аэродроме Кущевска в Краснодарском крае РФ в результате удара украинских беспилотников в ночь на 19 мая.

Соответствующие снимки обнародовали "Схемы".

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский по просьбе Радио Свобода проанализировал предоставленные снимки и пришел к выводу, что повреждены самолеты типа Су-27 и Су-34. Это свидетельствует об эффективности и точности ударов, нанесенных украинскими беспилотниками по стратегически важным объектам врага.

Кроме нанесенных повреждений, на спутниковых снимках также заметно, что после ударов большая часть истребителей была убрана с аэродрома Кущевска. Вероятно, это сделано во избежание дальнейших потерь и для проведения ремонтных работ на поврежденных самолетах.

Российский аэродром Кущевск / Фото: Telegram / Схемы

Российский аэродром Кущевск / Фото: Telegram / Схемы

Напомним, Служба безопасности Украины вместе с Силами беспилотных систем ВСУ устроили в России "фейерверк" в ночь на 19 мая — пылало на военном аэродроме "Кущевск" и Славянском нефтеперерабатывающем заводе.

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