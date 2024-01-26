Появились спутниковые снимки с авиабазы РФ в Энгельсе: как выглядит аэродром, с которого Ту-95МС бомбят Украину

На спутниковых снимках показали арсенал российской авиабазы в Энгельсе, откуда бомбят Украину.

В сети опубликовали спутниковые снимки российской авиабазы "Энгельс-2", самолеты с которой регулярно наносят ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

По его данным, по состоянию на 23 января на аэродроме базировалось:

6 бомбардировщиков Ту-95мс;

2 бомбардировщика Ту-160;

1 транспортный самолет Ил-76/78.

На снимках также виден арсенал ракетного оружия, используемого российскими самолетами.

Цаплиенко отметил, что авиабаза "Энгельс-2" является пунктом постоянной дислокации 121-го и 184-го тяжелых бомбардировочных авиаполков. Именно эти подразделения совершают сокрушительные удары по украинским городам.

Российские самолеты на аэродроме в Энгельсе / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Российские самолеты на аэродроме в Энгельсе / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Российские самолеты на аэродроме в Энгельсе / Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Напомним, Россия начала рисовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС на своей главной бомбардировочной базе Энгельс, известной как Энгельс-2, после неоднократных атак. Оккупанты готовят так называемые приманки.

Читайте также: