Появились спутниковые снимки с авиабазы РФ в Энгельсе: как выглядит аэродром, с которого Ту-95МС бомбят Украину

На спутниковых снимках показали арсенал российской авиабазы в Энгельсе, откуда бомбят Украину.
В сети опубликовали спутниковые снимки российской авиабазы "Энгельс-2", самолеты с которой регулярно наносят ракетные удары по территории Украины.
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
По его данным, по состоянию на 23 января на аэродроме базировалось:
- 6 бомбардировщиков Ту-95мс;
- 2 бомбардировщика Ту-160;
- 1 транспортный самолет Ил-76/78.
На снимках также виден арсенал ракетного оружия, используемого российскими самолетами.
Цаплиенко отметил, что авиабаза "Энгельс-2" является пунктом постоянной дислокации 121-го и 184-го тяжелых бомбардировочных авиаполков. Именно эти подразделения совершают сокрушительные удары по украинским городам.
Напомним, Россия начала рисовать стратегические бомбардировщики Ту-95МС на своей главной бомбардировочной базе Энгельс, известной как Энгельс-2, после неоднократных атак. Оккупанты готовят так называемые приманки.
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