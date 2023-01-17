Появились ужасные кадры из Марьинки, которую оккупанты превратили в мертвый город-призрак: видео

Никакого гражданского населения и уцелевшего дома не осталось в Марьинке.

Оккупанты полностью уничтожили город Марьинка в Покровском районе Донецкой области. В этом населённом пункте не осталось гражданского населения.

Об этом свидетельствует видео, снятое дроном, и обнародованное Управлением стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

На ролике можно увидеть ужасающие кадры из Марьинки. "Это все, что осталось от города, который оккупанты превратили в мертвый город-призрак. Вот именно так выглядит русский мир", — говорится в сообщении.

Напомним, Марьинка постоянно находится под прямым поражением врага. В городе не уцелело ни одного здания. Полиция эвакуировала из Марьинки все гражданское население. В 2021 году здесь проживало около 9,5 тысяч украинцев.

По последним данным Генштаба ВСУ, Марьинка снова попала под вражеский огонь.

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