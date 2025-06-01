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Появилось фото дня — Малюк во время легендарной спецоперации "Паутина"
Операция "Паутина" была сверхсложной со стороны логистики.
Фото главы СБУ Василия Малюка во время проведения спецоперации «Паутина» облетело Сеть. Украинцы благодарят сотрудников Службы безопасности Украины и ее руководителя.
Фото склонившегося над картой и распечатками изображений пораженных российских самолетов Василия Малюка обнародовал ТСН.ua.
«А вот и фото для учебников и главный герой дня — глава СБУ Василий Малюк во время проведения спецоперации „Паутина“», — говорится в сообщении.
Реакция Сети
«Историчность момента зашкаливает! Фото заряжено на новую „суперхлопок“ в РФ», — пишут украинцы в комментариях пабликов и в соцсетях.
«Мне нравится, как оно горит».
«Планирование, уровня Бог… Это же надо было с десятка тысяч составляющих ничего не забыть, ничего не перепутать!»
«Генерал Малюк еще и набрал работы домой…».
Такие сообщения можно увидеть в соцсетях после того, как СБУ провела историческую спецоперацию «Паутина», в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. «Паутину» готовили более полутора лет.
Ранее ТСН.ua получил уникальные фото, где видно, как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.
Напомним, 1 июня дроны атаковали стратегические аэродромы в нескольких регионах РФ. БпЛА вылетели из фур, припаркованных у заправок.