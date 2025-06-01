Появилось фото дня — Малюк во время легендарной спецоперации "Паутина"

Василий Малюк — глава СБУ

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Фото главы СБУ Василия Малюка во время проведения спецоперации «Паутина» облетело Сеть. Украинцы благодарят сотрудников Службы безопасности Украины и ее руководителя.

Фото склонившегося над картой и распечатками изображений пораженных российских самолетов Василия Малюка обнародовал ТСН.ua.

«А вот и фото для учебников и главный герой дня — глава СБУ Василий Малюк во время проведения спецоперации „Паутина“», — говорится в сообщении.

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Фото главы СБУ Василия Малюка во время проведения спецоперации Паутина

Реакция Сети

«Историчность момента зашкаливает! Фото заряжено на новую „суперхлопок“ в РФ», — пишут украинцы в комментариях пабликов и в соцсетях.

«Мне нравится, как оно горит».

«Планирование, уровня Бог… Это же надо было с десятка тысяч составляющих ничего не забыть, ничего не перепутать!»

«Генерал Малюк еще и набрал работы домой…».

Такие сообщения можно увидеть в соцсетях после того, как СБУ провела историческую спецоперацию «Паутина», в результате которой был поражен 41 самолет стратегической авиации РФ. «Паутину» готовили более полутора лет.

Ранее ТСН.ua получил уникальные фото, где видно, как именно готовили дроны к атаке на военные аэродромы.

Напомним, 1 июня дроны атаковали стратегические аэродромы в нескольких регионах РФ. БпЛА вылетели из фур, припаркованных у заправок.

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