Появилось фото последствий неудачного испытания РФ межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат"

OSINT-аналитик MT Anderson опубликовал фотографии последствий недавнего неудачного испытания российской межконтинентальной ракеты РС-28 "Сармат" на полигоне Плесецк.

Снимки он разместил в соцсети Х.

По его информации, тестирование закончилось катастрофой: ракета взорвалась в шахте, что привело к образованию крупного кратера и разрушению части полигона. "Сармат" работает на жидком топливе, поэтому авария могла произойти независимо от того, был ли осуществлен фактический запуск.

Первое и единственное успешное испытание этой ракеты прошло 20 апреля 2022 года. Теперь же, учитывая новые данные, это уже четвертая неудачная попытка тестирования тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Другой аналитик, MeNMyRC, также обратил внимание на снимки на четыре пожарные машины, которые реагируют на возникший в результате взрыва лесной пожар.

Напомним, новая украинская баллистическая ракета успешно прошла испытание. Это может стать важным этапом развития дальнобойного ударного потенциала Украины.

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