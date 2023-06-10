Западная техника выполнила свое главное предназначение – спасла жизнь украинским защитникам. Теперь ее отремонтируют и снова кинут в бой.

Появилось видео сражения украинских защитников с оккупантами, во время которого воины потеряли танк Leopard 2 и несколько БМП Bradley.

Соответствующие кадры были опубликованы в Сети.

На видео героического боя Сил обороны на Запорожском направлении видно, что, несмотря на потерю нескольких единиц техники, нашим защитникам удалось уберечь личный состав. Военные помогли друг другу выбраться из подбитой техники, спасшей защитникам жизни.

В то же время Telegram-канал РИА-Мелитополь обнародовал комментарий военного с позывным "Чех" по поводу уничтожения западной техники.

По его словам, во время боя ВСУ изрядно ударили по россиянам и "отработали на 110 процентов". Были ликвидированы многие оккупанты, ведь их рации "трещали, кричали, матерились и плакали".

"Потом мы пошли вперед при поддержке Leopard и Bradley. И тут две новости: плохие в том, что потеряли пару Bradley – сначала их мины сработали, потом и птуры (противотанковые управляемые ракеты – ред.) подтянулись и достали таки г*ды. Хорошие новости: отличная техника личный состав сохранила, удалось выйти из этой х*рни практически без потерь. Техника такое – заберем обратно с процентами. Да и свою отремонтируем", — сказал военный.

Появилось видео боя, во время которого защитники потеряли Leopard и несколько Bradley

Отметим, танк Leopard 2А4, который 8 июня российские пропагандисты объявили уничтоженным, взорвался на мине, но подлежит восстановлению. Сейчас известно, что танк немецкого производства потерял гусеницу и был эвакуирован для ремонта в тыл.

Читайте также: