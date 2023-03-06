Появилось видео, как россияне в упор расстреляли пленного воина ВСУ: у Зеленского отреагировали

В Офисе президента пообещали выяснить и наказать россиян за военное преступление.

В Сети опубликовали видео, как российские кафиры в упор расстреляли украинского военнопленного. Россияне убили украинца из-за слов: "Слава Украине".

Видео распространяется в социальных сетях.

На кадрах видно, как украинский военный попал в плен. Россияне после фразы воина ВСУ: "Слава Украине" в упор расстреливают его автоматной очередью и радуются тому, что убили человека.

Кадр с видео

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что россияне мифами о "нацистах" отбеливают свои военные преступления.

"Военные преступления культивируются на россии. И отбеливаются их пропагандой и мифами о "нацистах". Убийство попавшего в плен человека — еще один пример этого. А еще — это пример их национальной ничтожности и слабости. За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал Ермак

Напомним, что это не первое преступление российских террористов против военнопленных украинцев. Так, в ночь на 29 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии в поселке Оленевка на временно оккупированной территории Донецкой области раздался взрыв. Там захватчики удерживали в плену украинских военных, в том числе защитников Мариуполя и гражданских.

В результате спланированного теракта погибли около 50 человек, еще 130 получили ранения. Выводы международных экспертов свидетельствуют о том, что причиной взрыва было термобарическое оружие, которое применило РФ.

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