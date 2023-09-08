ВСУ уничтожили так называемую "новинку своего военно-промышленного комплекса" россиян. Ее поджарили в Херсонской области в конце августа, а видео эпического момента показали только теперь.

В Херсонской области украинские воины уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Предел-Э" и станцию РЭБ "Леер-2".

Видео попадания показал украинский блоггер и общественный деятель Денис Казанский.

Он добавил, что стоимость российского "аналоговнета" — радиолокационного комплекса "Предел Э" — составляет около 200 млн долларов.

Кроме того, по его словам, все эти "РЕБы, не имеющие аналогов", спокойно позволяют работать беспилотникам и корректировать по себе огонь.

"Сколько могло быть построено школ и больниц в РФ на эти деньги... Но полоумные кремлевские деды решили их бездарно сжечь в украинских степях", — написал Казанский.

Появилось видео, как ВСУ уничтожили очень важный береговой радар врага на Херсонщине

Следует отметить, что береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" россияне называли новинкой своего военно-промышленного комплекса.

"Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" – именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную, чтобы отслеживать наши действия и по морю, и по суше", – рассказали ранее в Силах обороны юга.

Напомним, в ВСУ показали, как украинские военные обнаружили и уничтожили грузовик, на котором оккупанты перевозили избирательные материалы и бюллетени.

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