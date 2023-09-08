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Появилось видео, как ВСУ уничтожили очень важный береговой радар врага на Херсонщине

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Появилось видео, как ВСУ уничтожили очень важный береговой радар врага на Херсонщине

Российский радиолокационный комплекс "Предел-Э" / Фото: Денис Казанский/Facebook

ВСУ уничтожили так называемую "новинку своего военно-промышленного комплекса" россиян. Ее поджарили в Херсонской области в конце августа, а видео эпического момента показали только теперь.

В Херсонской области украинские воины уничтожили новейший российский радиолокационный комплекс "Предел-Э" и станцию РЭБ "Леер-2".

Видео попадания показал украинский блоггер и общественный деятель Денис Казанский.

Он добавил, что стоимость российского "аналоговнета" — радиолокационного комплекса "Предел Э" — составляет около 200 млн долларов.

Кроме того, по его словам, все эти "РЕБы, не имеющие аналогов", спокойно позволяют работать беспилотникам и корректировать по себе огонь.

"Сколько могло быть построено школ и больниц в РФ на эти деньги... Но полоумные кремлевские деды решили их бездарно сжечь в украинских степях", — написал Казанский.

Появилось видео, как ВСУ уничтожили очень важный береговой радар врага на Херсонщине

Появилось видео, как ВСУ уничтожили очень важный береговой радар врага на Херсонщине

Следует отметить, что береговую радиолокационную станцию загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" россияне называли новинкой своего военно-промышленного комплекса.

"Мобильная береговая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения с повышенной скрытностью "Предел-Э" – именно так амбициозно и помпезно россияне презентовали новинку своего военно-промышленного комплекса узкому кругу специалистов в июне этого года. Затем в режиме "совершенно секретно" направили ее на временно оккупированную, чтобы отслеживать наши действия и по морю, и по суше", – рассказали ранее в Силах обороны юга.

Напомним, в ВСУ показали, как украинские военные обнаружили и уничтожили грузовик, на котором оккупанты перевозили избирательные материалы и бюллетени.

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Дата публикации
Просмотры
1263
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