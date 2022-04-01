Появилось видео, на котором украинские воины уничтожают колонну с обеспечением для врага

На видео видно, как вспыхивает колонна вражеской техники.
В Госспецсвязи показали, как украинские защитники уничтожают колонну с обеспечением врага.
Соответствующее видео было обнародовано на Телеграмм-канале Госспецсвязи.
"Вот так воины ССО (Силы специальных операций – ред.) Украины бьют по путям обеспечения врага. Отрезая российских оккупантов от необходимого, мы обессиливаем их подразделения", — отметили в Госспецсвязи.
В Службе отметили, что эффективные засады с целью нарушения логистики снабжения припасами и топливом являются одной из важных задач.
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