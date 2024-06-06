Появилось видео ночного удара ГУР по российскому судну в Крыму

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об успешной операции спецподразделения 9-го департамента ГУР МО Украины, которое 6 июня 2024 года нанесло удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" у берегов временно оккупированного Крыма.

Соответствующее видео поражения показала пресс-служба ГУР.

В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков было уничтожено.

"Разрушительное огневое поражение было нанесено после успешного прорыва линии оборонительных заграждений оккупантов в черноморской акватории", — говорится в сообщении.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Видео момента уничтожения российского корабля в Черном море".

Напомним, украинские разведчики ГУР 6 июня уничтожили российское судно возле оккупированного Крыма. В результате морской атаки Главного управления разведки в Черноморском районе временно оккупированного Крыма был уничтожен рейдовый буксир.

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