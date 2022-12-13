Появилось видео последствий "хлопка" в Клинцах на Брянщине: глубокая воронка и уничтоженная техника

В Сети появилось видео с последствиями обстрела в городе Клинцы Брянской области РФ.

На ролике, опубликованном Telegram-каналом Astra, заметна большая воронка и поврежденная техника российских оккупантов.

Как пишет канал, губернатор региона заявил, что силы ПВО якобы сбили ракету, а отдельные ее "части попали на территорию промзоны", в то же время о повреждении военной техники он не сообщал.

Автор видео отметила, что воронка образовалась возле казармы военных и неподалеку от столовой, где питаются оккупанты.

Что известно об обстреле в Клинцах

В ночь на 13 декабря в городе Клинцы Брянской области раздался взрыв. Россиян очень испугал "хлопок". В местных пабликах они сообщили, что слышали взрыв как землетрясение, а огонь видели в районе казарм местной воинской части. По информации Телеграмм-каналов, возможное место прилетов в Клинцах – стоянка техники Минобороны РФ.

Известно, что в Клинцах находятся многие мобилизованные, в том числе те, кто отказался воевать и был вывезен с полигона в белгородском поселке Солоты. Кроме того, стало известно о "хлопке" в пограничном поселке Климово.

Как информирует Sota, посты о взрывах активно удаляются из местных пабликов.

К слову, ВСУ официально не подтверждают свою причастность к "хлопку" на территории РФ. Но военный эксперт Жданов объяснял, почему россияне обстреливают свою территорию — ракеты, которые они запускают по Украине, технически неисправны, поэтому падают, не долетев до цели.

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