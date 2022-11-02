Появилось яркое видео ударов по переправе оккупантов возле Антоновского моста

Паромная переправа захватчиков в очередной раз была уничтожена.

В Сети опубликовано видео ударов по переправе оккупантов в районе Антоновского моста, нанесенных 2 ноября во время того, когда в Херсоне сообщалось о взрывах.

Соответствующие записи публикуют местные паблики.

Кроме того, сообщается о поражении вражеского склада боеприпасов вблизи Чернобаевки Херсонской области.

"В спешке построенная российскими оккупантами паромная переправа возле Антоновского моста в Херсоне сегодня была уничтожена ракетами GMLRS, выпущенными РСЗО "HIMARS", – сообщил нардеп, заместитель председателя парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Юрий Мысягин.

Напомним, в Херсоне днем 2 ноября были слышны взрывы и сообщалось о вероятном "прилете" по Антоновскому мосту.

Позже депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что ВСУ нанесли точный удар по российским войскам в Херсоне, попав во вражеские системы ПВО, атаковавшие Николаев.

В то же время американские исследователи сообщают, что Россия продолжает перекидывать живую силу и технику через Днепр в ожидании наступления украинских войск на Херсон. Захватчики также готовятся к эвакуации отдельных подразделений и техники с правого берега и собрали для этого плавсредства.

В Одессе задержан эксмилиционер, работавший на российскую разведку и расставлявший метки

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