Появился новый компонент: в ГУР сообщили, как изменились силы врага за два года полномасштабной войны

Только сухопутная часть находящейся на территории Украины группировки составляет около 470 тысяч военнослужащих.

В течение двух лет полномасштабного вторжения изменилась численность оккупантской группировки, развернутой на территории Украины. Более того, появился новый компонент, который не был в начале агрессии (он был представлен только частично, батальонами). На сегодняшний день на временно оккупированных территориях развернута группировка войск Росгвардии.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "Интерфаксу".

По словам Скибицкого, сейчас сухопутный компонент, сухопутная часть находящейся на территории Украины группировки составляет около 470 тысяч военнослужащих.

"И это только сухопутный компонент, я не беру авиацию, не считаем сюда военно-морской флот, тоже привлекаемый к проведению операций, к нанесению ударов", — уточнил он.

Также появился новый компонент, не являвшийся в начале агрессии (он был представлен только частично, батальонами). На сегодняшний день на временно оккупированных территориях развернута группировка войск Росгвардии. Это почти 33 тысячи военнослужащих — людей, которые обеспечивают деятельность оккупационных властей, охрану стратегических объектов и при необходимости могут выполнять задачи обороны именно на временно оккупированных территориях.

"Что еще дополнительно появилось — группировка так называемого "прикрытия государственной границы" РФ. Они развернуты на территории трех областей России, непосредственно граничащих с нами: Белгородская, Курская, Брянская область. Россияне боятся, что мы будем более активны, будем проводить соответствующие действия на территории РФ. Возможно, это и необходимо, переносить войну на территорию России. Там они сосредоточили группировку порядка 30 тысяч военнослужащих", — добавил заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий.

Он отметил, что в последнее время эти военные усилены подразделениями 116-й бригады Росгвардии, опрокинувшими с временно оккупированного Мариуполя на территорию Белгородской области.

"Как они тоже признают, для того чтобы обеспечить безопасность и проведение выборов вечно живого Путина. Это вот такие изменения, которые в основном произошли именно в численности сухопутного компонента", — пояснил Скибицкий.

Напомним, по словам Вадима Скибицкого, у российских оккупантов есть три сильные стороны, которые они используют. В частности мощный мобилизационный ресурс и демобилизация бойцов. Ранее заместитель начальника ГУР МО Украины отмечал, что у россиян не хватает людей для участия в войне. Это связано, прежде всего, с финансовой стороной.

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