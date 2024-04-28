Появился снимок пораженного российского аэродрома "Кущевская"

Появился снимок пораженного вражеского военного аэродрома "Кущевская" в Краснодарском крае РФ, который спутник сделал 28 апреля.

Сотрудник Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк в Twitter показал снимки аэродрома, сделанные спутником Planet Labs, до и после атаки.

Один из снимков был сделан 19 марта, на нем видны целые военные самолеты противника и ангар.

В ночь на 28 на территории аэродрома "Кущевская" раздались взрывы. Источники УНИАН сообщили, что взрывной инцидент в России произошел благодаря украинским дронам, запущенным Службой безопасности Украины.

Позже появилась информация, что на аэродроме мог быть уничтожен состав, на котором находились универсальные модульные планировочные комплекты, которые могли использоваться для превращения обычных авиабомб в управляемые.

Напомним, Краснодарский край России в ночь на 27 апреля атаковали БпЛА. Речь шла о том, что удары были нанесены по НПЗ "Славянск-ЭКО", битумному заводу, Ильскому НПЗ и ряду других объектов. После атаки на некоторых объектах возник пожар. Также сообщается о "хлопке" на военном аэродроме, расположенном на окраине станицы Кущевская.

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