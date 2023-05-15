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Появление Лукашенко в командном пункте: над Минском закрывали воздушное пространство

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
818
Время на прочтение
1 мин
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Появление Лукашенко в командном пункте: над Минском закрывали воздушное пространство

Лукашенко впервые с 9 мая появился на публике / Фото: БЕЛТА

В целом "на людях" диктатор пробыл около часа.

В Беларуси установили бесполитную зону, пока самопровозглашенный президент Лукашенко посещал командный пункт.

Об этом пишут белорусские телеграм-каналы.

Как стало известно, около 18:00 кортеж Лукашенко покинул территорию командного пункта. Там он пробыл некоторое время, а уже в 18:20 вернулся в Острошицкий Городок.

Однако интересно, что во время его визита на командный пункт над Минском была установлена запрещенная для полетов самолетов зона.

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси уже совершенно не контролирует ситуацию и, собственно, отдает власть РФ.

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Дата публикации
Просмотры
818
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