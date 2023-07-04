Появление самолетов F-16 в Украине может переломить ход войны – аналитик

Украина нуждается как минимум в 36 самолетах F-16, чтобы получить преимущество в воздухе.

Самолеты F-16 в небе Украины могли бы переломить ход войны.

Такое мнение высказал военный аналитик, полковник Петр Черник при включении в Military Media Center.

По его словам, авиация – это оружие, которое изменяет ход военных противостояний. Сегодня Россия применяет управляемые авиационные бомбы, которые сбрасываются с самолетов Су-34 и планируют около 70 км. Однако украинской армии пока нечем на это ответить.

Черник объясняет, что сбивать самолеты на таком расстоянии можно только с помощью ракет "воздух-воздух" с дальним радиусом действия, которые могут быть интегрированы в F-16.

"То есть действительно это оружие может переломить ход этой войны", — сказал аналитик.

Он добавил, что с помощью дальнобойных авиационных ракет украинские войска смогут истощить российские резервы, расположенные в Крыму.

"Авиация очень нужна и я уверен, что она будет. Вопрос только, когда и в каком количестве", — сказал Петр Черник и добавил, что Украине нужно по меньшей мере три эскадрильи F-16, то есть 36 самолетов.

Напомним, глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что вопрос передачи Украине западных истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе, поэтому ВСУ не получат самолеты во время контрнаступления.

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