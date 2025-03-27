Появление западных войск в Украине не остановит Россию: неожиданный прогноз шведского аналитика

Западные войска в Украине / © ТСН.ua

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Отправка западных войск в Украину может мотивировать Россию продолжать войну, поскольку государство-агрессор уже высказалось против такого шага.

Такое мнение высказал аналитик Стокгольмского центра Восточноевропейских исследований Андреас Умланд в эфире ”Киев24”.

Он напомнил, что одним из основных требований для отправки войск является необходимость перемирия.

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“Россия уже заявила, что она против ввода войск западных стран. Таким образом, получается так, что этот план введения западных войск в Украину будет мотивировать Россию продолжать войну”, — сказал эксперт.

Еще одним препятствием для ввода войск западных стран Умланд назвал то, что такое решение должен быть принят парламентом каждой страны.

По его словам, дискуссии о возможности ввода войск продолжаются, но нет четкой уверенности, будут ли эти страны готовы на такой шаг.

Шведский аналитик отметил, что сейчас Украина может получить другую помощь, которая будет более быстрой и эффективной и станет важным фактором в дальнейшей борьбе.

“Но что касается именно войск, я пока не вижу, что это действительно произойдет”, — подытожил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что иностранная миротворческая миссия не будет выполнять задачи по непосредственной защите границы между Украиной и РФ. В то же время миротворцы будут “второй линией обороны”, которая своим присутствием должна сдерживать россиян от нового возможного нападения.