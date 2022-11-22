Появляется все больше доказательств о военных преступлениях РФ в каждом регионе, где побывали оккупанты — посол США

По данным Бет Ван Шаак, есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе внесудебные казни в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации.

Все большее доказательство свидетельствует о систематических военных преступлениях, совершаемых в каждом украинском регионе, где были развернуты российские войска.

Об этом журналистам заявила посол США по особым поручениям в сфере глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"Это включает умышленные, невыборочные и непропорциональные нападения на гражданское население и элементы гражданской инфраструктуры, жестокое обращение с гражданскими лицами и военнопленными и попытки скрыть эти преступления, сообщения о казнях, пытках и сексуальном насилии", — сказала Бет Ван Шаак.

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Посол также прокомментировала обвинение России в умышленном нанесении ударов по гражданской инфраструктуре Украины с целью оставить мирное население без электричества и тепла – это действия, приравнивающиеся к военному преступлению.

По словам Ван Шаак, трудно определить, есть ли отдельные удары военными преступлениями, поскольку "каждый отдельный удар необходимо оценивать с точки зрения того, были ли вблизи военные объекты, или это были чисто гражданские объекты, а потому это последовательной схемой нападений на гражданские элементы".

Дипломат также отметила построение Россией большой транснациональной инфраструктуры фильтрационных операций, которым подверглись тысячи граждан Украины, что является нарушением международного права.

"Есть убедительные отчеты о физическом и психологическом насилии, в том числе внесудебные казни в рамках операций, а также о насильственном перемещении и депортации, в том числе тысяч украинских детей, похищенных и насильственно усыновленных семьями в России", — заключила она.

Напомним, на деоккупированной Херсонской области криминалисты Киевской области осматривают штабы оккупантов и помогают документировать военные преступления захватчиков. Полицейские выявляют тела убитых и замученных граждан, повреждения домов, исследуют места обстрелов. Больше всего полицейских поражает беспредел, устроенный захватчиками в учебных заведениях.

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