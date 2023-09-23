"Появляются на передовой": Тарнавский рассказал, что произошло с вагнеровцами после гибели Пригожина

Есть сообщения о передислокации бойцов "Вагнера" в Херсон.

Наемники "Вагнера" все еще появляются на передовой после смерти их главаря Евгения Пригожина, который, вероятно, погиб в авиакатастрофе в прошлом месяце.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.

По его словам, соглашение, заключенное для деэскалации кризиса, должно было отправить Пригожина и его бойцов в соседнюю Беларусь, но есть сообщение о передислокации бойцов "Вагнера" в Херсон.

"По некоторым направлениям, я не могу сказать, это Херсонская область или наше направление, или еще где-то, они всплывают. Дело в том, что их значки появляются здесь и там – это было постоянно", – подчеркнул Тарнавский.

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Он считает, что его люди обычно сообщали о присутствии "Вагнера" всякий раз, когда их враг начинал вести себя более компетентно.

"Мы подозреваем присутствие "Вагнера", если видим сдерживание наших наступательных сил с привлечением категории военнослужащих, выполняющих эти задачи более нестандартно", – пояснил он.

Пока он не может подтвердить присутствие вагнеровцев на Херсонском направлении.

ЧВК "Вагнер"

В России ФСБ проверяет чиновников Росгвардии на причастность к мятежу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.

Журналисты CNN опубликовали расследование, в котором говорится, что украинские спецслужбы могут стоять за серией атак дронами и наземной операцией, направленной против боевиков в Судане, поддерживаемых ЧВК "Вагнер".

На территории Беларуси по состоянию на утро 18 сентября осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер".

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