"Появляются на передовой": Тарнавский рассказал, что произошло с вагнеровцами после гибели Пригожина

Есть сообщения о передислокации бойцов "Вагнера" в Херсон.
Наемники "Вагнера" все еще появляются на передовой после смерти их главаря Евгения Пригожина, который, вероятно, погиб в авиакатастрофе в прошлом месяце.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в интервью CNN.
По его словам, соглашение, заключенное для деэскалации кризиса, должно было отправить Пригожина и его бойцов в соседнюю Беларусь, но есть сообщение о передислокации бойцов "Вагнера" в Херсон.
"По некоторым направлениям, я не могу сказать, это Херсонская область или наше направление, или еще где-то, они всплывают. Дело в том, что их значки появляются здесь и там – это было постоянно", – подчеркнул Тарнавский.
Он считает, что его люди обычно сообщали о присутствии "Вагнера" всякий раз, когда их враг начинал вести себя более компетентно.
"Мы подозреваем присутствие "Вагнера", если видим сдерживание наших наступательных сил с привлечением категории военнослужащих, выполняющих эти задачи более нестандартно", – пояснил он.
Пока он не может подтвердить присутствие вагнеровцев на Херсонском направлении.
ЧВК "Вагнер"
В России ФСБ проверяет чиновников Росгвардии на причастность к мятежу главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина.
Журналисты CNN опубликовали расследование, в котором говорится, что украинские спецслужбы могут стоять за серией атак дронами и наземной операцией, направленной против боевиков в Судане, поддерживаемых ЧВК "Вагнер".
На территории Беларуси по состоянию на утро 18 сентября осталось менее 1000 наемников ЧВК "Вагнер".