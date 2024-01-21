Появятся ли солдаты Британии на войне в Украине – Пристайко ответил

Британия, как и каждое демократическое государство, рассчитывает, чтобы его солдатам не пришлось участвовать в военных действиях, особенно когда речь идет о другой стране.

Об этом дипломат Вадим Пристайко рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта " Мосейчук+".

"Для Британии мечта, чтобы этого не произошло, как и в каждом демократическом государстве. Несмотря на то, что Путин заявляет, что все они плетут планы против него, перевести демократическую либеральную страну на путь войны, на противостояние, посылать своих дочерей и сыновей – это очень сложное решение. Я далеко не исключаю этот момент. Когда мы говорим, почему-то имеем в виду пехотинцев. Не забывайте пожалуйста, что есть десантники, высадившиеся в 2020 году (во время совместных учений "Объединенные усилия-2020" - ред.), есть военный корабль, уже прошедший через воды, которые Россия почему-то считает своими. Это только эта страна, больше никто этого не сделал", — отметил дипломат.

По словам Пристайко, в своих разговорах в Великобритании, например, на интервью, когда там был кто-то из британских политиков, они говорили – нам нужно помогать Украине, главное, чтобы наши солдаты не были посланы туда воевать.

"Я им всегда говорил открыто — это неправильный аргумент. Вы забиваете политический "гвоздь", который вам будет очень тяжело вытащить. Вы сейчас говорите своему народу, что "мы никогда-никогда не пошлем". Может так произойти, что вам придется это сделать. Я даже говорил, когда это произойдет – когда ваши коллеги, медиа, покажут, что происходит в Украине – трупы людей, развалины. Как долго британская система, народ, будет это терпеть и терпеть? Как скоро случится, что британские политики должны принимать сложные решения и думать, как помочь Украине?", — резюмировал Вадим Пристайко.

Напомним, Пристайко назвал один из важных пунктов соглашения безопасности между Украиной и Британией.

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