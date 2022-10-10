Пойдет ли армия России в наступление после ракетных обстрелов: эксперт дал ответ

Массированный ракетный удар России по Украине не следует расценивать как подготовку кафиров к оккупантов на фронте.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины, исполнительный директор Института будущего Вадим Денисенко в эфире телемарафона на Youtube-канале ТСН.

На вопрос, стоит ли теперь ждать атаки армии РФ, Денисенко ответил:

"Пока, честно говоря, этой армии не видно. Есть какие-то мобилизованные, есть люди, которые пока находятся на территории России, но больших передвижений людей, техники к нашим границам — этого пока незаметно. Будем следить за этим, будем смотреть, но по состоянию на сегодняшний день говорить, что завтра-послезавтра снова начинается массовая атака со всех сторон включительно с Беларусью — точно этого нет".

Комментируя возможную военную цель этих ракетных ударов, советник главы МВД отметил:

"Военная логика здесь только в одном — это попытки уничтожения инфраструктуры. И попытаться, чтобы Украина максимально задействовала снаряды для ПВО и постепенно имела проблемы со снарядами. Но я не думаю, что так просто будет сломать Украину и эту задачу решить одним днем массированных атак".

Денисенко также добавил, что оккупанты ракетными ударами пытаются посеять панику и уничтожить энергетическую инфраструктуру.

Ракетная атака РФ

Россия 10 октября нанесла массированный ракетный удар по ряду городов Украины, в частности по Киеву, Запорожью и Днепру. В результате атак зафиксированы человеческие жертвы.

Военные РФ утром выпустили по Украине 75 ракет, 41 из них сбили силы ПВО, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в результате российских обстрелов в Украине есть погибшие и раненые. Глава государства призвал украинцев не покидать укрытий, быть сильными и беречь себя и родных.

Телеграмм-канал ТСН.ua обнародовал карту ракетных атак по Украине, под ударом – Киев, Днепр, Львов, Запорожье, Харьков, Житомир, Кривой Рог и еще ряд городов.

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