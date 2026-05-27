Пойдет ли Беларусь в наступление на Украину: у Тихановской сделали неожиданное заявление

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка поделился, готовы ли белорусы воевать против Украины на случай, если Лукашенко захочет начать наступление.

Захотят ли белорусы пойти в наступление на Украину

Недавно Москва и Минск провели совместные ядерные учения. Их проводили в Беларуси, чтобы напугать Украину подготовкой нового плацдарма для полномасштабной войны. К учениям привлекли 64 тысячи военных. Кроме того, в Беларусь доставили «специальные боеприпасы» для комплексов «Искандер-М».

Украина не может исключать риски наступления из Беларуси. Вячорка пояснил, что часть российско-белорусских учений проходит именно в Беларуси, однако ядерное оружие контролирует РФ, а не Лукашенко.

Следует помнить, что Беларусь изменила Конституцию в 2022 году и потеряла свой нейтралитет и безъядерный статус. По словам аналитиков, такое решение готовит Беларусь как потенциальный плацдарм РФ.

Вячорка продолжил, что РФ привлекает Беларусь к совместным учениям, чтобы контролировать белорусскую технику и войско.

«Однако у белорусской армии нет готовности воевать против Украины. Большинство общества поддерживает Украину. Эта ситуация очень сильно отличается от сложившейся в России, где люди с „русским миром“ в голове», — говорит советник Светланы Тихановской Франак Вячорка.

По его словам, в Беларуси может быть 5–7% людей, которые считают, что Беларусь должна вступить в войну против Украины.

Если Лукашенко отдаст приказ идти в наступление против Украины, ситуация может обернуться неожиданным образом. Белорусы могут направить недовольство на Лукашенка и Путина.

Ситуация на границе с Беларусью: последние новости

Напомним, что на границе Украины с Беларусью пока не фиксируется скопление военной техники или личного состава, и ситуация остается контролируемой. В то же время риски с этого направления сохраняются.

Как сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, Россия продолжает давить на Минск, пытаясь втянуть Беларусь в войну собственными силами, что создает угрозу повторного вторжения.

Украина внимательно отслеживает действия белорусских подразделений и возможность переброски дополнительных российских сил. Кроме того, фиксируется активность беспилотников: недавно вдоль границы в пределах Житомирской и Ровенской областей двигались два разведывательных дрона, а ночью 24 мая с территории Беларуси залетел ударный БпЛА, который, вероятно, был российским.

На границе Беларуси и Украины собрано небольшое количество военнослужащих, которое не представляет угрозы полноценного вторжения. Ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что признаков подготовки боевых подразделений к штурмам или пересечению границы нет, а существующая группировка не является серьезной силой.

Эксперт оценил возможность широкого наступления из этого региона в ближайшие недели или месяцы не более 3–5%, хотя и допустил вероятность провокаций. В то же время, Гетьман предупредил, что враг может накопить силы ближе к осени, поэтому Украина должна постоянно реагировать на риски и усиливать свои оборонные возможности на этом направлении.

