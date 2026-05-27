На территории Беларуси пока нет группировки российских войск, способной совершать серьезные операции стратегического или даже тактического характера.

Об этом заявил дипломат Роман Бессмертный.

По его словам, хотя серьезных сил нет, на территории Беларуси ведутся работы по подготовке страны как плацдарма. Это касается возможных атак как в южном направлении (против Украины), так и в западном (против европейских государств).

Географические условия позволяют проводить серьезные операции по двум направлениям — Черниговско-Киевскому и Ровенско-Львовскому. Другие направления через болота и леса практически непригодны для масштабных действий на суше.

Бессмертный отметил, что диверсии и гибридные операции с территории Беларуси продолжаются. Речь идет о сопровождении беспилотников, забросах диверсионных групп и других действиях.

«Все это происходило и происходит», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что граница с Беларусью укреплена, и пройти ее не так просто, хотя угроза гибридных действий сохраняется.

