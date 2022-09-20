Пойдет ли Путин на аннексию и объявление всеобщей мобилизации в России: украинский политик о ходе войны

Общая мобилизация в России – это такой же тезис, как и выдача паспортов, и референдум. Мобилизация уже идет, а объявление тотальной мобилизации ничего не изменит.

Об этом заявил украинский политик и дипломат, бывший посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный в интервью ТСН.ua.

"Там уже обустроили частные армии в регионах, частные армии олигархов. То есть они уже скоро будут танцевать, платит, обещают, но результат от этого будет один и тот же. Все больше и больше среди них понимают, что воевать в этой ситуации себе дороже и трагичнее. Поэтому в вопросах мобилизации развитие и логика с точки зрения результата этого процесса такая же как и в вопросах референдума и паспортизации", – сказал политик.

По его словам, сила Украины – в ее армии, а глава Кремля с каждым шагом усугубляет ситуацию РФ.

"Кто вам сказал, что в том "Рашистане" разрешено передвижение, выбор места жительства, работы? Там куда скажут, туда и уйдет. Когда мы мыслим как люди в строящемся демократическом государстве и пытаемся анализировать ситуацию по Рашистану, мы просто недопустимо стараемся использовать свои подходы и методику к тому, что есть Россия.Каждый такой шаг будет усугублять его ситуацию.У нас один рецепт: армия, армия и еще раз армия.Сила, оружие, обеспечение и все, что необходимо, и гениальное руководство Генерального штаба ", – добавил эксперт.

Бессмертный также прокомментировал ситуацию с реакцией Запада на решение РФ по аннексии по крымскому сценарию и санкциям.

"Для войны это не имеет никакого значения, потому что это означает, что Украине нужно оружие еще больше. Это сигнал о том, что Путин не пришел в себя. Поэтому нужно больше оружия, сил, реальная коалиция, когда рядом с украинским солдатом стали европейцы, и эта коалиция должна уничтожить рашизм на планете Земля", – отметил Бессмертный.

По прогнозам политика, по поводу аннексии есть несколько вариантов развития событий.

"Это фюрер. Так что все эти варианты лишь создают определенные фразы для ведения переговоров. Например: "Ваше занятие территорий незаконно, потому что это нарушает нормы ООН". В ответ: "Народ Донбасса высказался". Сейчас такой момент, когда вот эта перепалка "Не давайте паспорта, не проводите референдум" абсолютно не нужна. Не надо тратить силы на политическую трескотню. Все усилия нужно направлять на армию, как систему охраны и безопасности", – отметил Бессмертный.