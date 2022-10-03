Пойдет ли Путин в новое наступление из Беларуси: эксперт дал ответ

Президент России Владимир Путин держит напряжение возле границы Украины с Беларусью, чтобы оттягивать с фронта резервы ВСУ. Однако признаков подготовки повторного наступления РФ с территории Беларуси пока нет.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич на Youtube-канале ТСН.

Эксперт объяснил, какие признаки будут свидетельствовать о подготовке к наступлению войск России из Беларуси. По его словам, должно последовать "политическое согласие Лукашенко, проработка логистики, начало перебрасывания".

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"Когда придут первые относительно большие эшелоны, можно отсчитывать 3-4 недели минимум, чтобы большая группировка войск собралась. 20-25 тысяч группировка, которая шла на Киев, сегодня уже ничего не решат", — отметил он.

По словам Тышкевича, у РФ есть ограничения по переброске войск:

"Россия собирала так называемый третий армейский корпус, около 60 тысяч суммарно, стягивала на разные участки границы 1,5 месяца. Здесь ограничения в частности у российской железной дороги. Одно дело — перебросить 20-25 тысяч, другое — перебросить больше".

Эксперт также отметил, что в Беларуси "будут более мощные учения, чтобы Украина держала свои резервы".

"Позавчера начали призывать резервистов в одну из воинских частей в Мачулищах. Но это еще не финал. Будут разворачиваться еще 2-3 части, одна мотострелковая бригада, чтобы Украина держала свои резервы у границы", — сказал он.

Как пояснил Тышкевич, по состоянию на сегодняшний день для РФ очень важно создать "кокон опасности" вокруг Беларуси, чтобы Украина именно здесь держала дополнительные резервы:

"Войска стоят под Луцком, а не под Лиманом. Это не активная война, но эта манипуляция не позволяет Украине действовать более активно. Учитывая, как Украина накапливала средства для контрнаступления, месяц стояния любой бригады у границы с Беларусью – это минус один освобожденный город Украины".

Напомним, что белорусский диктатор Александр Лукашенко выразил готовность помогать оккупантам, но свою армию бросать в бой не торопится.