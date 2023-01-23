Пойдет ли Россия на повторное наступление: военный эксперт объяснил, насколько это возможно

Россия готовится к затяжной войне, а также решающим стратегиям в Украине.

О деталях предполагаемой атаки рассказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью изданию Обозреватель.

"Я очень внимательно отслеживаю перемещение путинской армии и четко понимаю: чтобы сформировать ударную группировку численностью 45-50 тысяч, им необходимо минимум четыре недели. Поэтому, по меньшей мере, до 20 февраля никаких движений я не прогнозирую, то есть достаточно мощных атак путинской армии не будет. Но я прекрасно понимаю, что с завтрашнего дня могут начаться определенные масштабные перемещения, изменения, которые уже 21 февраля могут существенно повлиять на ситуацию на поле боя", — сказал он.

По его словам, российская армия все равно на тактическом уровне продолжает прощупывать наши оборонные позиции.

"Происходящее сейчас в районе Авдеевки — это реальный ад. Путинская армия не жалеет штурмовых подразделений, постоянно отправляет их в бой в районе Красногоровки. Там сейчас очень сложная ситуация. Путин ищет слабые места в украинской обороне. Так он действовал в районе Соледара и сейчас действует в районе Бахмута. Война продолжается, но для того чтобы российская армия имела возможность проводить масштабные наступательные операции, им необходимо сосредоточить на направлении главного удара соответствующее количество сил и средств. Плюс необходимо создать центры управления, командные пункты", — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может начать наступление на любом направлении.

"Наступление может быть на любом направлении. Наступление может быть на юге или востоке. Он же ставил своей целью выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно погибают, а он все равно ставит эти задачи", - сказал президент.

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