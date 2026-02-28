ТСН в социальных сетях

Пойдет ли Россия снова на Киев: Буданов ответил

Буданов подчеркнул, что фронт держится исключительно на героизме военных, воюющих в тяжелейших условиях.

Дарья Щербак
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © ТСН

Россияне не смогут в ближайшее время совершать новое наступление на столицу Украины. Слухи о вероятном прорыве на этом направлении пока не соответствуют действительности.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов.

Отвечая на прямой вопрос журналистов относительно того, пойдет ли российская армия на Киев, глава ОП дал однозначный и успокаивающий ответ.

«Нет, не пойдет. На сегодня этого нет. Надеюсь, и не будет», — сказал Буданов.

Отдельное внимание руководитель ОП обратил на тяжелые условия, в которых сегодня приходится воевать украинским защитникам. По его словам, Украина продолжает свою борьбу исключительно благодаря несокрушимости и самопожертвованию пехоты и других подразделений Сил обороны на передовой.

«Украина борется. Люди с обморожениями все же героически держат фронт. Мы все им обязаны. Не кому-то там, не волшебной палочке, и не, при всем моем уважении, кому-то там из каких-то стран. Мы обязаны всем им», — резюмировал глава ОП.

Напомним, ранее Буданов заявлял, что стратегическая цель Кремля — вся территория Украины, а не отдельные регионы. По его словам, какие-либо территориальные уступки не остановят российскую экспансию, а единственным реальным сдерживающим фактором остается украинская армия.

Буданов отметил, что за 12 лет войны Россия не смогла полностью оккупировать ни одну область Украины и убежден, что украинцы не согласятся на потерю территорий.

Он также подчеркнул, что имперские амбиции России остаются неизменными независимо от смены власти, а санкционное давление должно сохраняться даже после завершения активной фазы боевых действий, чтобы исключить возможность восстановления ее военного потенциала.

