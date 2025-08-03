Пойдет ли российская армия на Киев и Харьков: Жорин дал ответ

Максим Жорин

Реклама

Россияне могут пытаться расшатать ситуацию, но пойти на Киев или Харьков — вряд ли.

Такое мнение в интервью «Фокусу» высказал подполковник ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин, отвечая на вопрос, может ли российская армия пойти на Киев или Харьков.

«Я не думаю, что речь идет о попытках захвата областных центров, таких как Сумы или Харьков. Но даже минимальное продвижение вглубь с возможностью контролировать часть территории это уже дополнительный козырь для России за столом переговоров. И именно это для них важно», — отметил он.

Реклама

По словам Жорина, прямой угрозы наступления с территории Беларуси нет. «Однако россияне могут пытаться расшатать ситуацию, провоцировать или даже совершить определенные локальные действия. Но о масштабной операции — речь пока не идет», — резюмировал он.

Напомним, в Беларуси состоятся новые совместные учения с РФ «Запад-2025», запланированные на сентябрь 2025 года. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады предположил, что под учения в Беларуси РФ имеет план наступления на нашу территорию. По его мнению, именно для этого эти учения и организованы.