Пойдет ли Украина на переговоры с РФ, если Путина отстранят от власти – Подоляк ответил

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "мирные" переговоры с Россией могут состояться только после того, как оккупационные войска РФ покинут территорию Украины. Отстранение от власти Владимира Путина не является основанием для начала переговоров.

Об этом пишет УНИАН.

"Вышли с территории Украины и тогда появляется субстрат. Не факт, что они (переговоры ред.) будут, но (есть — ред.) субстрат — по крайней мере, вы вышли, то есть факт агрессии закончился", — объясняет Подоляк.

После вывода оккупационных войск с территории Украины станет возможным диалог о том, как Россия будет наказана за совершенные военные преступления и как она будет расплачиваться за причиненный материальный ущерб, отметил Подоляк.

"Вступать в переговоры, когда убийцы находятся на твоей территории, ну это как-то странно… То есть он (враг – ред.) достиг определенной цели, но не всех целей. Но это значит, что он будет стремиться их дальше достигать. Почему? Потому что ответственности у России не будет. Если она остается на оккупированных территориях, ответственность у нее не наступает. Она будет везде говорить: "Какие военные преступления? Мы на этой территории остались – мы выиграли войну", – говорит Подоляк.

Советник главы ОП убежден, что подписание любого мирного договора в условиях, когда войска РФ остаются на украинской территории, будет смертным приговором для Украины с отсрочкой исполнения на пять лет или около того.

Напомним, издание Politico писало, что США и ЕС начали усиливать позиции Украины перед предполагаемыми переговорами с РФ.

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