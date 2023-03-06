Пойдут ли российские оккупанты в наступление на Запорожском направлении: военный эксперт объяснил

Российские войска не могут собрать достаточно сил и средств, чтобы пойти в наступление на Запорожском направлении.

Об этом в эфире единого телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Активизацию боевых действий на запорожском направлении в ближайшее время мы не увидим. Потому что противник не может собрать достаточно сил и средств. Да, мы отмечаем очень осторожное сосредоточение противника на подступах к Орехову, но говорить о том, что они смогут нанести какой-то серьезный удар в направлении Запорожья, несмотря на то, что на сегодняшний день это их приоритетная цель пока рано. Более того — мы видим достаточно активную переброску подразделений из Беларуси именно на Ростовскую область и дальнейшее их использование именно на Восточном направлении", — пояснил Сергей Грабский.

Также он добавил, что сейчас Россия физически не может обеспечить достаточное количество войск для того, чтобы проводить одновременные наступления на нескольких направлениях.

Напомним, что военно-морские силы ВСУ за сутки уничтожили более десятка оккупантов и ЗРК "Оса".

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