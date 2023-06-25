Пойдут ли "вагнеровцы" на Киев из Беларуси: военный эксперт оценил шансы террористов Пригожина

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что боевики террориста Пригожина после неудачного бунта в РФ вряд ли смогут пойти из Беларуси на Киев. Он подчеркнул, что даже если это произойдет, то у террористической организации нет никаких шансов.

Об этом он написал на своем телеграмм-канале.

Александр Коваленко отметил, что иностранные "страшилки" о новой попытке наступления на Киев не имеют сейчас никаких оснований. Он пояснил, что в феврале 2022 года в Киев шла очень хорошо вооруженная российская профессиональная армия численностью 40 тысяч оккупантов, однако даже они не достигли никаких успехов и впоследствии бежали с севера Украины.

Также террористы ЧВК "Вагнер" 10 месяцев пытались взять небольшой городок Бахмут и понесли там огромные потери.

Военный эксперт подчеркнул, что даже если террорист Пригожин решится снова пойти на Киев, то максимум, что захватят "вагнеровцы" — это въезд в Черниговскую область.

"Да, бросок на Москву выглядит феерично, но повторить в Украине ему это не получится. Вспомните сожженные колонны с российской техникой в феврале 2022 года и представьте, что будет с колоннами из "буханок" и пикапов вагнеров. Для российского перформанса, да, упаковка была сносной, но не для Киева. По дороге в Москву "вагнеры" практически не встречали сопротивления, при заезде в Черниговскую область они не проедут и полсотни километров. Если кто-то в Кремле задумал избавиться от кучки мятежников, то да, этот тот самый вариант - отправить их на взятие Киева", - пояснил Коваленко.

Он добавил, что даже если террористы отправятся на украинскую столицу с белорусской армией, то терпят еще больший разгром, чем это было с их предшественниками весной 2022 года.

Восстание террориста Пригожина и его скорый конец

В ночь на 24 июня вожак террористической группы "Вагнер" Пригожин заявил, что его боевики идут на Москву "за головами" военного руководства страны. Они сначала захватили все военные объекты в Ростове и Воронеже и продолжили движение в столицу страны-агрессора.

Затем белорусский диктатор Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным и убедил его террористов прекратить бунт. Лидер террористической группировки "Вагнер" это подтвердил.

Спикер Кремля Песков заявил, что после неудачного бунта террористы "Вагнера" вернутся в полевые лагеря, а их вожак переедет жить в Беларусь.

После этого бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат заявил, что "вагнеровцы" могут готовить наступление на Киев после того, как их главарь Евгений Пригожин после попытки мятежа уехал в Беларусь.

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