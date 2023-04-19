Пойдут на другие города: ВСУ объяснили, почему важна оборона Бахмута и какую новую тактику применяет РФ

Подразделения бригад ВСУ продолжают держать Бахмут и выполняют боевые задания как в самом городе, так и возле него.

Об этом заявил командир отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ полковник Дмитрий Заворотнюк, пишет Military Media Center.

"Бахмут нужно держать! Там мы сдерживаем и перемалываем значительные силы российских захватчиков, которые в случае нашего отступления будут брошены на другие направления и продолжат наступление на украинские города", — подчеркнул он.

По словам Заворотнюка, в Бахмуте украинские военные столкнулись с войной несколько иного характера, чем раньше. Так, оккупанты атакуют преимущественно малыми группами по 5 – 6 человек, которые под прикрытием артиллерии пытаются проникнуть в боевые порядки ВСУ и вступить в контактные стрелковые бои.

"Мы отвечаем тем же и здесь ключевым является именно уровень боевой подготовки, слаженность подразделения и мотивация личного состава. Я горжусь, что с этим у нас в бригаде все в порядке, ведь все понимают, что врага нужно остановить и уничтожить", — подчеркнул полковник.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ отразили более 60 атак оккупантов на четырех направлениях. За Бахмут и Марьинку ведутся самые ожесточенные бои.

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