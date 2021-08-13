"Поймал белку": на Донбассе пьяный боевик застрелил семерых своих сослуживцев

19-летний террорист открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату.
На Донбассе пьяный 19-летний боевик расстрелял из автомата своих сослуживцев.
Об этом информирует Главное управление разведки Украины.
"После принятия группой "военнослужащих" спиртных напитков между ними произошла драка, в ходе которой Даниил Цуприк открыл стрельбу из штатного оружия и применил гранату", — говорится в сообщении.
В результате этого погибли семь человек — четыре наемники и трое местных жителей.
После совершенного Цуприк убежал. Его сейчас разыскивают боевики. Это также подтверждают перехвачены Украинский разведчиками переговоры российских оккупантов. Боевики отмечают, что юноша "поймал белку" и стрелял во всех, кого видел.
Позже в Сети появилась неподтвержденная информация, что парня все поймали и убили сами боевики.
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Напомним, СБУ задержала российского шпиона, который "сливал" данные о технике и военных в ООС.