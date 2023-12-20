"Поймали как вора и повезли на полигон": на Львовщине мобилизовали ограниченно пригодного мужчину — что известно

На Львовщине представители Червоноградского РТЦК и СП мобилизовали ограниченно пригодного мужчину, который никогда не был на военном учете.

Об этом в Facebook рассказала его сестра Галина Чоп.

По словам женщины, представители РТЦК и СП перехватили ее брата утром 19 декабря. Несмотря на то, что у него были документы, что он ограниченно пригодный и никогда не находился на военном учете.

"У него забрали телефон, документы и целый день катали по комиссиям под конвоем, не позволяя даже позвонить родственникам и предоставить врачам свой диагноз о перенесенной тяжелой травме в детстве, на основании чего он был освобожден от прохождения военной службы", — рассказала подробности Галина.

По словам женщины, ее брат никогда не скрывался, не уезжал за границу, хотя имел на то право.

"Его поймали как вора. Он живет по месту прописки и никогда до этого не получал повестки. В феврале 2022 года сам пошел в военкомат, но тогда ему сказали, что такие воины им не нужны. Сегодня его одного несколько военных катали между Червоноградом и Сокалем, врачи сочли его здоровым, даже не посмотрев на выписки из истории болезни, и без права заехать домой одного в машине вечером повезли на полигон в Ровно.

Я понимаю, в стране война и моя семья от нее не пряталась, всячески поддерживая военных. Но почему моего брата везут в армию, как вора? Кто должен за это отвечать? Как человек, еще утром ограниченно пригодный, стал абсолютно здоровым под вечер? Это хорошая мотивация для людей вступать в Вооруженные силы? Маме даже не дали возможности с ним поговорить", - подытожила Галина Чоп.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации из-за "направления в психушку" – наказали ли его.

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