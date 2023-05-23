Поймали на "горячем": в Черкассах задержали экс-военного во время корректировки удара по городу

В Черкассах задержан предатель, который собирал для российской военной разведки данные о местах базирования и перемещения украинских военных и систем противовоздушной обороны на территории Украины. По данным следствия, задержанный — бывший украинский военнослужащий из временно оккупированной части Херсона, который в начале полномасштабного вторжения поддержал захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

На него вышел кадровый сотрудник российской военной разведки с "предложением" негласного сотрудничества. По указанию представителя ГРУ агент прибыл в Черкасскую область для проведения разведывательно-подрывной деятельности как переселенец.

"На территории региона предатель собирал информацию о местоположениях Сил обороны и объектов критической инфраструктуры. Особенно его интересовали локации систем ПВО, украинских военных госпиталей, а также заводов, мостов и дамб. Полученные сведения российский агент передавал оккупантам в виде электронных геолокаций с фото ", – говорится в сообщении.

Разведданные требовались оккупантам для корректировки повторных воздушных ударов по территории региона.

Предателя задержали в областном центре во время фотофиксации украинского объекта критической инфраструктуры и передачи соответствующего "отчета" российской военной разведки.

При задержании у фигуранта обнаружен мобильный телефон, который он использовал для выполнения вражеской разведзадачи.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Суд избрал задержанному меру пресечения – содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, на Волыни задержали работницу военкомата, которая обещала призывнику "отмазаться" от мобилизации.

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