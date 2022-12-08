Позади — Москва: россияне доукомплектовали элитное танковое подразделение "мобиками" — Минобороны Британии

Сформированная для защиты Москвы 1-я гвардейская танковая армия ВС РФ понесла большие потери в боях на Харьковщине.

Российской армии пришлось доукомплектовать свое элитное танковое подразделение, сформированное для защиты Москвы, мобилизованными военнослужащими. 1-я гвардейская танковая армия понесла большие потери на Харьковщине.

Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

В сообщении говорится, что 1-я гвардейская танковая армия (1 ГТА) вооруженных сил РФ была переброшена вдоль линии обороны в Луганской области. Однако, ее численность значительно ниже утвержденной – 25 000 человек.

Для доукомплектования этого элитного подразделения российской армии, основным предназначением которого была оборона Москвы, теперь набирают россиян, призываемых в армию в рамках путинской "частичной мобилизации".

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По оценке военных экспертов, в составе 1ГТА ранее было не менее 500 танков и других боевых машин. Это подразделение понесло значительные потери в боях на Харьковщине.

В Минобороны Британии также добавили, что Россия создала "почти непрерывную систему траншей" протяженностью 60 км между российской границей и временно оккупированным Сватовым.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что у российского военного командования проблемы с материальным обеспечением мобилизованных. "Мобикам" не хватает обуви, одежды и снаряжения. Кроме того, за неимением опыта и слабой организации взаимодействия случаются случаи так называемого "дружественного огня" между подразделениями РФ.

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