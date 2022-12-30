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Поздно вечером оккупанты атаковали несколько областей — на Днепропетровщине сработало ПВО

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Поздно вечером оккупанты атаковали несколько областей — на Днепропетровщине сработало ПВО

Фото иллюстративное / Фото: Associated Press

Запорожской области местные жители сообщали, что слышали несколько взрывов

Вечером 29 декабря российские агрессоры прибегли к новой атаке беспилотниками на Днепропетровщине.

Об этом сообщил глава Никопольского ОВА Евгений Евтушенко.

Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях в 23.48.

Евтушенко заявил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвал жителей сообщать специальным службам, если они заметили летунов.

В Запорожской области местные жители сообщали, что слышали несколько взрывов.

Позже воздушное командование "Восток" ВСУ сообщило, что в небе над Днепропетровской и Запорожской областями были сбиты 10 вражеских ударных дронов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 29 декабря заявил, что Россия может еще раз атаковать Украину под Новый год, чтобы погрузить страну в темноту.

Кроме того, мы ранее информировали, что

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Дата публикации
Просмотры
1302
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