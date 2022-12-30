Поздно вечером оккупанты атаковали несколько областей — на Днепропетровщине сработало ПВО

Запорожской области местные жители сообщали, что слышали несколько взрывов
Вечером 29 декабря российские агрессоры прибегли к новой атаке беспилотниками на Днепропетровщине.
Об этом сообщил глава Никопольского ОВА Евгений Евтушенко.
Воздушная тревога была объявлена в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях в 23.48.
Евтушенко заявил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны и призвал жителей сообщать специальным службам, если они заметили летунов.
В Запорожской области местные жители сообщали, что слышали несколько взрывов.
Позже воздушное командование "Восток" ВСУ сообщило, что в небе над Днепропетровской и Запорожской областями были сбиты 10 вражеских ударных дронов.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении вечером 29 декабря заявил, что Россия может еще раз атаковать Украину под Новый год, чтобы погрузить страну в темноту.
Кроме того, мы ранее информировали, что
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