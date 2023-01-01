"Поздравили" с Новым годом: пограничники на востоке уничтожили около 10 оккурантов и вражескую БМП

Украинские пограничники ликвидировали российских захватчиков и вражескую БМП с экипажем.

На востоке пограничники уничтожили до 10 захватчиков и боевую машину пехоты с экипажем. Также двоих россиян взяли в плен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Вчера пограничники на Бахмутском направлении отразили несколько штурмовых атак оккупантов. В стрелковом бою наши защитники уничтожили до десятка захватчиков, двоих взяли в плен", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Луганской области пограничное подразделение аэроразведки обнаружило в лесополосе российскую БМП. Для уничтожения захватчиков пограничники привлекли артиллеристов одной из механизированных бригад. Огнем из пушек боевая машина захватчиков уничтожена вместе с экипажем.

Бои за Бахмут

Вокруг Бахмута в Донецкой области ВСУ ежедневно сдерживают до 20 атак российских войск. Именно на Бахмутском направлении Россия сосредотачивает основные усилия по захвату города.

По данным Института изучения войны, наступление российских оккупантов в Бахмуте близко к кульминации – маловероятно, что их атаки принесут значительный оперативный успех.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов в недавнем интервью рассказал, что оккупанты своими обстрелами почти полностью разрушили Бахмут в Донецкой области.

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