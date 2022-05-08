"Пожалуйста, не трогайте взрывчатку": в Днепропетровской области 12-летний мальчик взорвался на вражеском снаряде

В Днепропетровской области 8 мая на вражеском боеприпасе взорвался 12-летний мальчик. Ребенок погиб.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
Как стало известно, трагедия произошла в Синельниковском районе. Там 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес его домой. Там он сдетонировал, в результате чего ребенок погиб.
"Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов. Призываю. Прошу. Пожалуйста, не трогайте оставшуюся после вражеских атак взрывчатку. Увидели подозрительный предмет — зовите спасателей или полицию. Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки в том, что некоторое время после обстрела она остается опасной", — подчеркнул Валентин Резниченко.
Напомним, что лидер страны-агрессора Путин поздравил украинцев с "Днем победы". Он пожелал нашим гражданам "мирного и справедливого будущего".
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