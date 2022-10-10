Пожар на Бурштынской ТЭС ликвидирован — глава Ивано-Франковской ОВА

Пожар на Бурштынской ТЭС, возникший в результате российской ракетной атаки утром 10 октября, ликвидирован.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук на своей странице в Facebook.

"Благодарю наших спасателей", — написала Онищук.

Ракетный обстрел Украины 10 октября: что известно

Россия утром 10 октября нанесла массированный ракетный удар по Киеву и ряду городов Украины.

Как сообщает Киевская городская военная администрация, российские ракеты атаковали четыре района Киева: Шевченковский, Святошинский, Голосеевский и Деснянский.

В результате утреннего ракетного удара россиян по Львову, повредившего объекты критической инфраструктуры, около 90% города – без электроснабжения.

Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы.

Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.

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