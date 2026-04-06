Пожар на ключевом нефтяном терминале РФ: Украина нанесла удар по Новороссийску

«Шесхарис» в Новороссийске / © Фото из открытых источников

В ночь на 6 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам российской военной и энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

В частности, поражена нефтеналивная инфраструктура терминала «Шесхарис» в Новороссийске Краснодарского края РФ. Зафиксировано попадание по объекту и масштабный пожар на его территории.

В настоящее время масштабы повреждений уточняются.

Кроме того, подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи на временно оккупированной территории Крыма. Информация о степени его повреждения также уточняется.

В Генштабе отмечают, что подобные удары направлены на снижение военно-экономического потенциала России и ослабление ее наступательных возможностей.

Напомним, в Нижегородской области России, в городе Кстово, раздалась серия взрывов из-за атаки БпЛА, которая началась около 00:10 ночи 5 апреля. Сообщается, что во время атаки значительные повреждения получил нефтеперерабатывающий завод, там вспыхнул пожар.