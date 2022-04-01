Пожар на нефтебазе Белгорода и оккупанты-мародеры на ЧАЭС: 5 главных новостей ночи

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи, которые вы могли проспать.
Пять главных новостей ночи 1 апреля:
- В российском Белгороде вспыхнул пожар на нефтебазе. Информацию о пожаре на нефтебазе подтвердили мэр Белгорода и губернатор региона. Что привело к возгоранию, пока неизвестно. Читать дальше –>
- "Радиоактивные" мародеры: во время бегства из ЧАЭС оккупанты украли компьютеры, чайники и сервизы. Радиационный фон на территории Чернобыльской АЭС находится в норме. Читать дальше –>
- В Херсонской области украинские защитники освободили от оккупантов и взяли под контроль 11 населенных пунктов. Также ВСУ захватили в качестве трофеев немало российской техники. Читать дальше –>
- Мех, золото и ностальгия по "совку": журналисты показали роскошную резиденцию кума Путина Виктора Медведчука в селе Ждениево в Закарпатье. Читать дальше –>
- Президент Владимир Зеленский лишил высших воинских званий двух предателей. Больше не генералы – экс-начальник ГУ внутренней безопасности СБУ Наумов и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко. Читать дальше –>