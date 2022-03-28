Пожар на нефтебазе в Луцке: специалисты проверили качество воздуха

Замеры воздуха произвели в четырех точках города.

Из-за пожара на нефтебазе в Луцке, возникшего в результате ракетного удара, специалисты проверили качество воздуха в областном центре.

Как рассказала Суспільне заместитель директора по исследованию физических и химических факторов областного центра контроля и профилактики болезней Надежда Костырко, замеры воздуха произвели в четырех точках города.

По ее словам, снизить последствия горения нефтепродуктов помог сильный ветер.

"Объект находится в промышленной зоне, фактически, ветер нам помог и это не позволило лечь концентрированно этому дыму на жилую застройку, поэтому превышений ни в одной из точек не было. Ни окиси углерода, ни сернистого ангидрида, ни диоксида азота, по чему мы проводили замеры", — сказала она.

После введения военного положения областной центр контроля и профилактики болезней начал ежедневно мониторить качество питьевой воды в водопроводах и трижды в день проверять естественный радиационный фон на Волыни. Пока никаких превышений нормы не фиксировали.

Напомним, за последние дни российские оккупанты в результате воздушных атак уничтожили нефтебазы в Киевской и Ровенской областях, а также во Львове.

Читайте также: